تقييم مميز لـ رونالدو في مباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين وكانسيلو الأفضل

سجل كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الأول في مرمى ليشتنشتاين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024 المقبلة.

وحقق رونالدو جملة من الأرقام القياسية التاريخية، بعد تسجيله هدف الملاحين الأول في مباراتهم الأخيرة، والتي جعلته ضمن الأفضل في المباراة.

ورصد موقع “سوفا سكور” المتخصص في الإحصائيات والأرقام، تقييم مباراة البرتغال الأخيرة، وحصل خلالها كريستيانو رونالدو على تقييم 7.9.

وجاء ذلك بعدما شارك في 67 دقيقة في المباراة، نجح في تسجيل هدف، ولمس الكرة في 40 مرة، ومرر الكرة بنجاح في 20 مرة من أصل 24 تمريرة بنسبة نجاح 83%.

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وحصل جواو كانسيلو على تقييم الأفضل في المباراة، بعدما حصد 9.3 على موقع “سوفا سكور”، وذلك بعدما سجل هدف البرتغال الثاني في اللقاء في الدقيقة الـ 53.

ومرر كانسيلو الكرة بنجاح في 85 مرة من أصل 94، بنسبة نجاح بلغت 90%، ونجح جواو في حسم 3 التحامات فضائية من أصل 4، واستخلص الكرة 11 مرة من أصل 15 التحام أرضي.