موعد مباراة قمة الاهلي ضد الزمالك في دوري مرتبط السلة

يستضيف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلي، غريمه التقليدي الزمالك، اليوم الجمعة على صالته الرئيسية في الجزيرة، في منافسات دوري المرتبط للموسم الجاري.

وحقق النادي الاهلي حامل اللقب، الفوز على الزمالك، في مباراة الإياب، والتي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي على صالة القلعة البيضاء، في مباراتي المرتبط والرجال.

ويحتاج الاهلي للفوز في مباراة اليوم إما في مباراة المرتبط أو الكبار، لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.

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موعد مباراة سلة الاهلي ضد الزمالك في دوري المرتبط

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مرتبط الاهلي ضد الزمالك، في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، على أن تنطلق مباراة الرجال بعد انتهاء مباراة المرتبط.

وستقوم قناة أون تايم سبورتس وقناة النادي الاهلي بنقل المباراة بشكل مباشر على شاشتها للجماهير.

وسيتأهل الفائز من مباراة الاهلي والزمالك، لمواجهة الفائز من الاتحاد السكندري أو الجزيرة في الدور نصف النهائي.