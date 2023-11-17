قرار تأديبي عاجل من فيتوريا ضد ثلاثي منتخب مصر رسميًا

اتخذ الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول. قرارًا تأديبيًا ضد الثلاثي إمام عاشور وحسن الشحات نجوم الاهلي، بالإضافة إلى طارق حامد نجم ضمك السعودي.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، استبعاد الثلاثي من معسكر مباراة سيراليون، نتيجة عدم الالتزام بالنظام و القواعد الداخلية داخل المنتخب.

وأثار الثلاثي الجدل بعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، في الجولة الافتتاحية من تصفيات كأس العالم 2026، بعد إبداء اعتراضهم على عدم المشاركة في اللقاء.

وأصدر الاتحاد المصري بيانًا رسميًا للإعلان عن قرار فيتوريا، وقال:” قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام و القواعد الداخلية داخل المنتخب “.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليوم يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تستضيفها ليبيريا، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.