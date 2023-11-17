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تقييم خرافي لـ محمد صلاح في مباراة مصر ضد جيبوتي

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محمد صلاح - مصر وجيبوتي - تصفيات كأس العالم 2026

محمد صلاح - مصر وجيبوتي - تصفيات كأس العالم 2026

حصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم الإنجليزي، على تقييم مميز بعد تألقه في مباراة مصر ضد جيبوتي، في تصفيات كأس العالم 2026.

وكشفت شبكة فوت موب العالمية، عن التقييم الذي حصل عليه محمد صلاح، في مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، خلا انطلاق مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

واستضاف منتخب مصر نظيره جيبوتي، مساء الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

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وحقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بنتيجة ستة أهداف دون رد، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره تصفيات كأس العالم، ويتصدر مجموعته.

وسجل محمد صلاح، سوبر هاتريك، فيما أحرز مصطفى محمد هدفًا، واضاف محمود حسن تريزيجيه، السادس.

وبحسب الشبكة، فإن محمد صلاح حصل على تقييم 10/9.6، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء، وتسجيل رباعية تاريخية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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