قبل صدام ليفربول.. منتخب النرويج يصدم مانشستر سيتي بشأن حالة هالاند

تعرض إيرلينج هالاند للإصابة في مباراة منتخب النرويج الأخيرة أمام جزر الفارو الودية، ولكنه استكمل المباراة مصابًا، بعد علاجه من قبل الجهاز الطبي.

وبدأ هالاند المباراة أمام جزر الفارو الودية على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الشوط الثاني بدلًا من يورجن لارسن، ليتعرض للإصابة قبل دقائق من انتهاء اللقاء.

واستكمل هالاند المباراة حتى نهايتها، وخرج بعد انتهاء اللقاء متعكزًا على أحد زملائه، ليثير قلق الجهازين الفني والطبي.

وقال ستالي سولباكين المدير الفني لمنتخب النرويج عن إصابة هالاند بعد المباراة، إن هالاند أصيب في كاحل القدم وإصابته غير مقلقة، على أن يخضع لفحص طبي اليوم لتحديد مدى إصابته.

وعلى الجانب الآخر، أثار طبيب منتخب النرويج قلق مانشستر سيتي، بعدما أكد أن حالة هالاند تثير الشكوك، خاصة وأن كاحل اللاعب ضعيف، وتعرض للإصابة قبل معالجة الإصابة الإساسية التي تعرض لها مع فريقه مطلع الشهر الجاري.

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وأثار طبيب النرويج قلق مانشستر سيتي، حيث أوضحت صحيفة سكاي سبورتس بعد تصريحاته، أن هالاند أصبحًا مهددًا بالغياب عن فريقه في مباراة القمة ضد ليفربول.