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صفقة تبادلية تقرب عمر كمال من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

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عمر كمال عبد الواحد - فيوتشر

عمر كمال عبد الواحد - فيوتشر

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات الصفقة المحتملة للنادي الاهلي المقبلة، بحصولهم على خدمات عمر كمال عبد الواحد نجم فيوتشر، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح شوبير في تصريحاته عبر قناة “أون تايم سبورتس”، أن هناك صفقة تبادلية محتملة بين النادي الاهلي وفيوتشر، وسينتقل بموجبها عمر كمال للمارد الأحمر.

وقال الإعلامي في تصريحاته:” صلاح محسن على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .. هو الاسم الأقرب حتى الآن في صفقة تبادلية سوف يبرمها الأهلي مع إدارة فيوتشر من أجل ضم عمر كمال عبدالواحد “.

وأضاف شوبير عبر برنامجه :” إدارة الأهلي لديها رغبة قوية في ضم عمر كمال عبد الواحد من صفوف فيوتشر في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع فيوتشر على أن ينضم صلاح محسن لصفوف فيوتشر ضمن تلك الصفقة “.

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ويسعى الاهلي للحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد، لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة، بناء على توصية من مارسيل كولر

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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