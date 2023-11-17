رغم الفوز بسداسية.. ثلاثة أمور يخشى روي فيتوريا حدوثها مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفريق استطاع الفوز من قبل بشكل مقنع كانت بنتائج هدف أو هدفين، عكس مباراة اليوم.

واضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، اليوم الخميس، أنه كان قلقا جدا مع بداية اللقاء، لكن اللاعبين نفذوا التعليمات المطلوبة منهم بشكل جيد في أوقات كثيرة، وسجلنا 6 أهداف.

وأوضح أن الفريق المنافس ليس بمستوى منتخب مصر خاصة من ناحية التصنيف، وتسجيل 6 أهداف نتيجة رائعة لا تتكرر كثيرا.

وأكد أن المجموعة التي وقعت فيها مصر ليست سهلة، والفوز الفوز خارج الديار في إفريقيا صعباً للغاية، وهناك ظروف كثيرة ترهق الفريق واللاعبين مثل ساعات السفر الطويلة والجو المتغير وحضور جماهير الخصم وامتلاء المدرحات، مضيفا أن المباريات السهلة في الكرة الحديثة ليست موجودة قاموس كرة القدم.

وأشار الى أن النتيجة التي حققها اللاعبون يرجع الى الثبات والالتزام داخل الملعب، مع انضمام عناصر جديدة قدمت أداء جيدا.

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