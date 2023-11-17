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"جنوني".. ماذا قال هالاند عن كريستيانو رونالدو؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد القرش:

تحدث إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن الأسطورة البرتغالية ، وكيف أثر في طريقة لعبه وأسلوبه كمهاجم في كرة القدم.

وقال هالاند عن رونالدو في تصريحات نقلها موقع "football talk": "دائمًا ما أشاهده عبر اليوتيوب، أشاهد تحركاته داخل منطقة الجزاء، يقوم بتحركين أو ثلاث تحركات قبل أن يستغل المساحة، يتواجد في المكان الذي يريده بشكل مثالي، دائمًا يختار التوقيت المثالي، بالطبع يجب أن تكون العرضية القادمة لك كمهاجم مثالية والا لن تستطيع التسجيل".

وأضاف: "شيء جنوني كيف قام بتحويل أسلوب لعبه، تتذكرون كيف كان سابقا عندما كان في مانشستر يونايتد أو في أولى سنواته مع إلى أن أصبح يشارك كمهاجم مع ريال، لقد تطور بشكل مذهل".

واختتم مهاجم السيتي: "رونالدو يستطيع تسجيل الأهداف بشكل مذهل ويستطيع القيام بتحركات صغيرة مؤثرة بين المدافعين داخل منطقة الجزاء".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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