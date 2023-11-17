روي فيتوريا: صلاح قدم لوحة فنية وما فعله اللاعبين لم يعجبني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم ليست سهلة من قريب أو بعيد، ولا توجد مباريات سهلة في كرة القدم الحديثة، الأندية والمنتخبات تتطلع دائما للتطوير وتحقيق الفوز والانتصارات.

وكشف فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المنتخب وجيبوتي، اليوم الخميس، عن أمر لم يعجبه ضمن أحداث المباراة وهو كثرة إهدار الفرص، لقد كانت لدينا الكثير من الفرص أمام المرمى ولم نسجل منها.

وأشاد فيتوريا بأداء اللاعبين طوال المباراة مبديا إعجابه بالهدف الثالث الذي سجله محمد صلاح في شباك جيبوتي.

واردف قائلا: "الهدف الثالث هو الأفضل بالنسبة لي لأننا لعبنا على المساحات وخلف خطوط الخصم، حدث أكثر من تمريرة لضرب المساحات ثم تحرك احمد فتوح بشكل جيد وأرسل كرة عرضيه سجلها ووقع عليها الفنان صلاح بشكل رائع وجيد".

وأوضح أن تأثير محمد صلاح يظهر داخل الملعب، وهناك عمل جماعي يحدث بين اللاعبين يترجم الى أهداف.

دك منتخب مصر شباك جيبوتي بنصف دستة أهداف، ليحقق أولى انتصاراته في المباراة الأولى من دور المجموعات، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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