بعد سداسية جيبوتي.. أرقام فيتوريا مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حقق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، منتخب مصر الانتصارات العاشر له، بعد التعادل الاخير ضد منتخب الجزائر في المباراة الودية التي انتهت بنتيجة 1\1.

وانهى منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي بالفوز بسداسية كبيرة دون رد، خلال تصفيات كأس العالم 2026.

أرقام فيتوريا مع المنتخب:

ودرب فيتوريا منتخب مصر 12 مباراة حقق 10 انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة.

وسجل لاعبو المنتخب 29 هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف فقط.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

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