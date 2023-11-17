الخطيب يجتمع مع شركة الكرة.. تفاصيل هامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، اجتماعًا مع شركة ‏الأهلى ‏لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلى القيعي، ‏وعضوية خالد عبدالقادر، وبحضور أمير توفيق ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي.

وتحدث الخطيب خلال الاجتماع عن أهم الاستعدادات الفترة القادمة، وبحث احتياجات قطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول.

ناقش الخطيب مع الحاضرين خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التى سبق أن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية، حيث استحوذت الكرة على النصيب الأكبر من ‏الوقت.

منح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبي الفريق الفنى راحة لمدة أسبوع بعد انتهاء المواجهات الرسمية في الدوري، قبل العودة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، للتحضير للمباراة القادمة

ويخوض منتخب مصر الأول مباراتي جيبوتي وسيراليون يومى ١٦ و١٩ نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم2026.

ويعود الأهلي بعد فترة التوقف الدولي، لمواجهة فريق سموحة يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري.

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