"هل تعرض عبدالمنعم للإصابة؟".. فيتوريا يكشف الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طمئن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، الجماهير المصرية وجمهور النادي الاهلي بالاخص، على سلامة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب.



وقام فيتوريا باستبدال محمد عبد المنعم بين شوطي المباراة وأشرك بدلا منه علي جبر.



وأوضح فيتوريا أن تبديل عبدالمنعم فنيا ولا يتعلق بحدوث اي اصابة للاعب.

وحقق منتخب مصر فوزًا كاسحا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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