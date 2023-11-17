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بينهم إمام عاشور.. قرار عاجل من فيتوريا باستبعاد ثلاثي المنتخب بعد مواجهة سيراليون

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محمد اسماعيل - القاهرة - قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ثلاثة لاعبين من معسكر المنتخب استعداداه لمباراة سيراليون.

جاء ذلك نظرا لعدم استكمال الثلاثي طارق حامد و إمام عاشور وحسين الشحات الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة ، ليغادروا معسكر الفريق.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على علي جيبوتي بسداسية دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد لمواجهة سيراليون يوم 19 نوفمبر الجاري.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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