استبعاد 3 لاعبين من معسكر منتخب مصر لمواجهة سيراليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداته لمباراة سيراليون .

واستبعد فيتوريا، طارق حامد و إمام عاشور و حسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام و القواعد الداخلية داخل المنتخب.

وقال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب، المذاع على فضائيه ام بي سي مصر، اليوم الخميس، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر استبعاد طارق حامد وحسين الشحات وامام عاشور من قائمة منتخب مصر المتجهة إلى سيراليون.

وأوضح أن الاستبعاد راجع للقرارات المدير الفني، خاصة وأن الثلاثي لم يستكملوا التدريبات بعد انتهاء مباراه مصر وجيبوتي.

فاز منتخب مصر علي جيبوتي بنتيجة ٦ أهداف دون رد، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ، ويستعد المنتخب مصر لمواجهة سيراليون يوم ١٩ نوفمبر الجاري .

أقرأ أيضا..

فيتوريا: الفارق الكبير بين مصر وجيبوتي كان لصالحنا

حلم تمنى تحقيقه ورسالة خاصة للجماهير.. ماذا قال صلاح بعد سداسية منتخب مصر

محمد صلاح: سعيد بإحراز ٤ أهداف والأهم الفوز الكبير لمنتخب مصر