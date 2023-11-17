شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مصر: سعداء بالمشاركة فى إنجاز الشركة المتحدة بنقل مباريات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد يحيى، الرئيس التنفيذى لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر، أنهم سعداء بالمشاركة فى الإنجاز الذى حققته الشركة المتحدة بالحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أحمد يحيى فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ما قامت به الشركة المتحدة من نقل مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس مصر هو إنجاز مشرف، والحمد لله إننا كنا جزء من هذا الإنجاز وسعداء بفرحة الجماهير فى أول لقاء".

وأضاف الرئيس التنفيذى لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر: "سيكون لنا دور كبير فى صناعة الرياضة برعاية بعض الأندية مثل رعاية الأهلى، ونضع خطة كبيرة للمساعدة فى صناعة الرياضة ويكون هناك هدايا قيمة للجماهير".

وتابع: "هدفنا إسعاد الجماهير بالمساعدة فى نقل كل المحافل الرياضية ونعد الجماهير بما هو كل جديد فى الرياضة".

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التليفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الأفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" وقطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الآن وحتى 2026، سواء من خلال البث التليفزيوني للمباريات أو الاستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الأفريقية.