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فيتوريا يستبعد حامد وإمام والشحات من السفر لليبيريا لموجهة سيراليون

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إمام عاشور القاهرة - سامية سيد - إمام عاشور

حسن السعدني

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 12:31 ص

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب  الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وذلك بعد عدم استكمال الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات  الحصة التدريبية التى أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

 

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

 

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذى سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثانى من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" فى الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذى سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لتريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها فى الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.

 

وضم تشكيل منتخب مصر كلًا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - أحمد سامى - أحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية - محمد الننى - أحمد سيد زيزو، وفى خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

 

بينما خاض منتخب جيبوتي اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمي: سوليت، والدفاع: على فارادا، موسى آرايتا، وارساما إبراهيم وموجيه إدريس، والوسط: عبدى حمزة، دواليه محمود ووارساما حسن، وفى الهجوم: جابريل دادزي، مهدى وصامويل أكينبو.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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