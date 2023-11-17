شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز ناصر ماهر للمشاركة مع مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، الجهاز المعاون له بتجهيز ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بدنيا عقب الشفاء من الإصابة التي لحقن به الفترة الماضية.

ويقترب ناصر ماهر من التواجد في التشكيل الأساسى لفريق مودرن فيوتشر أمام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقى، بسبب خبرة اللاعب الكبيرة في المواجهات الأفريقية.

وبدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.