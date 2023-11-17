شكرا لقرائتكم خبر عن زد يلتقى البلدية وسيراميكا الأسبوع المقبل وديا ويبحث عن ودية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الجهاز الإداري بنادي زد على موافقة بلدية المحلة وسيراميكا لخوض وديتين أمامهما الأسبوع المقبل بعد ودية سموحة التي خاضها الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وأكد مسئولو زد أن هناك محاولات تجري حاليا للترتيب لودية رابعة للفريق في فترة التوقف، لتجهيز اللاعبين بعد الاتفاق على ثلاثة وديات، وخوض واحدة منهم بالفعل.

وفاز فريق سموحة على زد بنتيجة 4-3، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الأحد على ملعب دريم، استعدادًا لاستئناف الدوري المصري بعد فترة التوقف.

ورفض الجهاز الفني لفريق زد عدة طلبات من أندية القسم الثاني لتنظيم مواجهات ودية في فترة التوقف التي تستمر لنهاية الشهر، وتمسك مجدي عبد العاطي المدير الفني بتنظيم وديات قوية مع فرق الدورى الممتاز.

وسيلاقي زد بعد العودة من التوقف فريق الاتحاد السكندري يوم 30 نوفمبر الجاري، بعدها سيصطدم بالأهلي في المباراة التالية، وهي المواجهات التي تمثل تحديا كبيرا للفريق والجهاز الفني.