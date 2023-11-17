من بينهم إمام عاشور.. فيتوريا يستبعد ٣ لاعبين من المنتخب لسوء سلوكهم

الشارقة - اميمة ياسر - قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون.

جاء ذلك بسبب عدم استكمال الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات الحصة التدريبية التى أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

يلتقي منتخب مصر مع سيراليون في السادسة من مساء الأحد المقبل بتوقفيت القاهرة، في ليبيريا، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويلعب منتخب مصر في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا

وحقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى .

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