الامارات | التعادل السلبي يخيّم على مواجهة لبنان وفلسطين في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيّم التعادل السلبي على مواجهة لبنان وفلسطين، أمس، في الجولة الأولى في المجموعة التاسعة من الدور الثاني لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027.

ولم ينجح الفريقان في ترجمة الفرص السانحة إلى أهداف طوال 90 دقيقة من اللقاء، لينتهي بالتعادل السلبي، ويحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشواره في التصفيات.

وأقيمت المباراة في استاد خالد بن محمد في الشارقة.

من جانبه اقتنص الأردن التعادل بنتيجة 1-1 من مضيفه منتخب طاجيكستان، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس آسيا 2027.

وتقدّمت طاجيكستان في الدقيقة 89 عن طريق شاهروم سامييف، لكن يزن النعيمات تعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للأردن.