الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد

كشف وكيل أعمال لاعب أجنبي في أحد أندية المحترفين لمقربين منه، أن اللاعب أبلغ إدارة النادي بعد مفاوضات جادة، برغبته في تجديد عقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الحالي، لكنه اشترط زيادة راتبه الشهري.

عروض

قال مدرّب أوروبي سبق أن عمل في دوري الدرجة الأولى وحقق نتائج مرموقة، إنه رفض العديد من العروض للعمل في دوريات أخرى لقناعته بأن البيئة الرياضية الإماراتية لا مثيل لها، ما جعله من دون عمل في الموسم الحالي.

حكم

حاول مقربون من حكم كرة قدم، إثناءه عن اتخاذ قرار اعتزال التحكيم الذي ينوي إعلانه قريباً، لكنه رفض نصيحة المقربين، وأصر على المضي قدماً في قرار الاعتزال.