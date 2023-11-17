الامارات | «دبي فيوتشر» يواجه 13 من صفوة الجياد في «كأس البحرين» الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود الجواد «دبي فيوتشر» المملوك لـ«غودولفين»، وبإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، اليوم، إلى مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، في العاصمة البحرينية المنامة، للدفاع عن لقبه في «كأس البحرين الدولي» المخصص لخيول الفئة الثانية «غروب 2» لمسافة 2000 متر عشبي.

ويواجه «دبي فيوتشر» في النسخة الخامسة من سباق البحرين، البالغة جائزته مليون دولار أميركي، 13 من صفوة الجياد، من ضمنها أربعة من زملائه في فريق «غودولفين» العالمي، إذ يسرج المدرب بن سرور بجانب «دبي فيوتشر» الجواد «ريال وورلد»، فيما يدفع المدرب شارلي آبلبي بالثنائي «هايلاند أفنيو» و«نيشنس برايد»، ويرسل مدرب «غودولفين» في فرنسا أندريه فابر المهر «بير كاسل».

كما تعول الآمال الإماراتية على المهر «إصرار» المملوك لـ«شادويل»، وبإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، فيما يرفع الجواد «مرحبا يا سنافي» المتوج بلقب «2000 غنيز» الفرنسي شعار المالك الإماراتي جابر.