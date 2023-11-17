الامارات | فاتحة خير لـ «الأبيض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقوة أمام منتخب نيبال، بعدما فاز عليه بأربعة أهداف نظيفة أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في التصفيات.

ومثل الهدف المبكر للمنتخب الذي سجله المدافع خليفة الحمادي وتعامل اللاعبين بجدية مع هذه المباراة، العامل الحاسم في تفوق المنتخب وحسمه المباراة من الشوط الأول. جاءت الأهداف الأربعة في الشوط الأول وسجلها كل من خليفة الحمادي «10» وعلي مبخوت (هدفان) «36» من ركلة جزاء و«44»، وفابيو دي ليما «45». واستهل المنتخب المباراة بهدف الحمادي من كرة رأسية قوية مستغلاً تمريرة علي صالح.

ورغم أن منتخب نيبال استهل المباراة ببعض المحاولات الهجومية بقيادة المهاجم مانيش دانغي، لكن سرعان ما استعاد الأبيض زمام المبادرة.

وترجم الأبيض أفضليته بهدف ثانٍ عن طريق علي مبخوت من ركلة جزاء، ثم سجل مبخوت من كرة رأسية محكمة، وامتلك الأبيض زمام المباراة بشكل كامل وفرض سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، من خلال الانسجام الكبير والانضباط التكتيكي ليسجل فابيو دي ليما الهدف الرابع، وحاول المنتخب في الشوط الثاني زيادة أهدافه في مرمى نيبال، وأنقذ حارس المنتخب خالد عيسى مرماه من هدف محقق لنيبال «81».

حضور جماهيري متواضع

شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً متواضعاً في مدرجات استاد آل مكتوم، على الرغم من أهمية المباراة كونها تأتي في بداية مشوار المنتخب في هذه التصفيات، فقد بدت المدرجات شبه خالية باستثناء بعض الجماهير التي حرصت على الحضور، وفي المقابل حضرت الجماهير النيبالية بأعداد مقدرة.