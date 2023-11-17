الامارات | انطلاق بطولة الأندية العربية للجودو في الفجيرة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة التاسعة والنصف، صباح اليوم، منافسات بطولة الأندية العربية للجودو للأشبال والشباب، التي تقام في مجمع زايد الرياضي، وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحاد العربي للجودو، بمشاركة لاعبين من ثماني دول عربية، وهي: الإمارات، الكويت، قطر، مصر، الأردن، العراق، ليبيا، واليمن، وبواقع 283 لاعباً ولاعبة.

وتنطلق البطولة بمنافسات الأشبال (ذكور وإناث)، بواقع ستة أوزان لكل من الذكور والإناث، بينما ستقام يوم غد منافسات (الفردي) للشباب والشابات، وسيكون يوم الأحد ختام البطولة ومنافسات (الفرق).