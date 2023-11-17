الامارات | بالاسيوس يتدرب بشهية مفتوحة مع العين تحت أنظار مواطنه كريسبو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق العين تدريباته اليومية على استاد خليفة بن زايد، تحت قيادة مدرّبه الجديد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، استعداداً للمواجهة الصعبة التي تنتظر «الزعيم» أمام شباب الأهلي، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي ستكون اختباراً حقيقياً ومبكراً جداً للوافد الجديد.

وتشهد الحصص التدريبية تنافساً من جانب اللاعبين، من أجل وضع انطباع جيد لدى الجهاز الفني. وقد ظهر لاعب الوسط الأرجنتيني المقيم، ماتياس بالاسيوس، وهو يتدرب بشهية مفتوحة، خصوصاً أنه ظل خلال الفترة الماضية بعيداً عن خيارات المدرب السابق، الهولندي الفريد شرودر.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن الفريق سيخوض مواجهة ودّية خلال الأسبوع الجاري ستكون خلف أبواب مغلقة وفي غياب اللاعبين الدوليين، وستكون التجربة بمثابة فرصة جيدة للمدرب كريسبو للتعرف أكثر إلى اللاعبين، مقارنة بالتدريبات.

على جانب آخر، كشفت صحيفة «فيرسس» الباراغويانية، أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني مهتم بالتعاقد مع صانع ألعاب فريق العين، الباراغوياني أليخاندرو روميرو غامارا (كاكو)، خلال الفترة المقبلة وتحديداً بعد انتخابات مجلس الإدارة في 2024، خصوصاً أن اللاعب يقدم مستويات جيدة مع «الزعيم»، منذ انضمامه إليه بداية الموسم الحالي قادماً من التعاون السعودي.

وأكدت الصحيفة أن كاكو أُدرج فعلاً في قائمة الاهتمامات المحتملة لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين في الفترة المقبلة، في خطوة لضخ دماء جديدة في الفريق بعد الهزيمة في المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس لأندية كرة القدم في أميركا الجنوبية، أمام فلومينينسي البرازيلي.

وأوردت الصحيفة حديثاً للصحافي خورخي إزكويردو المقرب من المنتخب الباراغوياني تزامناً مع وجود كاكو في قائمة المنتخب لمواجهة تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية، أكد فيه أن كاكو بالفعل في قائمة اهتمامات النادي الأرجنتيني.

وأكد الصحافي أن الفريق الأرجنتيني سيكون مطالباً بالتفاوض مع العين الذي يملك عقد اللاعب، بعد أن كان قد تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة ثلاث سنوات قادماً من التعاون السعودي، في صفقة مالية وصلت إلى نحو 5.5 ملايين دولار.