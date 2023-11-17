الامارات | الصايغ: التأهل إلى أولمبياد باريس حلم رسمته في خيالي منذ الطفولة.. وتحقق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بطلة المنتخب الوطني للدراجات، صفية الصايغ، أنها حققت حلم الطفولة الذي رسمته في مخيلتها منذ الصغر، بعد التأهل رسمياً إلى أولمبياد «باريس 2024» للمرة الأولى في تاريخ رياضة الدراجات للسيدات.

وأعلن اتحاد الدراجات واللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، عن صعود صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس رسمياً بالنقاط المؤهلة، لتكتب بذلك فصلاً جديداً لرياضة الإمارات في الصعود إلى هذا المحفل العالمي، حيث لم يسبق صعود أي دراجة إماراتية رسمياً إلى الأولمبياد.

وقالت صفية الصايغ لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر كل من أسهم معي في هذا الإنجاز بالدعم والتشجيع والمصابرة حتى وصلت إلى هذه المرحلة التاريخية اليوم في مسيرتي كلاعبة، وهذا يعتبر أكبر إنجاز في مسيرتي، والأول من نوعه للدولة، ويسعدني أنني دائماً أكرّس تعبي ومجهودي لتمثيل دولتي بأحسن شكل، ولأني أمثل عائلتي، وهي سر نجاحي، وأكبر الداعمين حتى جاء هذا التأهل».

وأضافت: «التأهل إلى الأولمبياد كان حلم طفولتي كلاعبة ورياضية بدأت الرياضة في عمر صغير، وتدرجت في العديد من الألعاب، وأنا اليوم أحقق هذا الحلم، وهو ما رسمته في خيالي منذ كنت طفلة، وتحول بعد ذلك إلى هدف، وتعبت واجتهدت من أجله، وتخطيت مراحل صعبة في حياتي، كنت سأتوقف فيها عن الرياضة، ولكني عدت واحترفت وكبرت وحققت الحلم والإنجاز».

وتابعت صفية الصايغ: «أشكر عائلتي وأصدقائي وفريقي (UAE TEAM ADQ) واتحاد الدراجات الذي كان له دور كبير في كثرة المشاركات والتخطيط الجيد لها، وكل الأيادي البيضاء التي دعمتني من خلف الكواليس، شكر كبير موصول لكل شخص دعمني، ولو بكلمة لأصل إلى هذا اليوم».

واختتمت صفية الصايغ: «فرحة كبيرة لا تُوصف، وأتمنى أن أكون قادرة على تمثيل دولتي أفضل تمثيل في باريس 2024 كأول دراجة إماراتية تصل إلى الأولمبياد».

6 محطات رئيسة أهلت صفية للأولمبياد بـ «النقاط»:

1- نقاط بطولة الإمارات المحلية.

2- البطولة العربية للدراجات 2022.

3- بطولة آسيا في تايلاند.

4- دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

5- طواف هولندا مع فريق الإمارات للمحترفات.

6- طواف الصين مع فريق الإمارات للمحترفات.

بوعصيبة: إنجاز تاريخي

قال رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تأهل صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس 2024، يصعب وصفه في كلمة واحد، أو أن يقال عنه إنه إنجاز رياضي عادي، وإنما هو إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات بشكل عام والدراجات بشكل خاص، كونه الأول من نوعه للمرأة الإماراتية بالصعود الرسمي للبطولة الأولمبية العالمية».

وأضاف: «مشوار طويل للتأهل والإنجاز الذي حققته صفية، بعد مجهود كبير وتعب ومشاركات آسيوية وعالمية، كان لها الأثر الكبير في الصعود الرسمي لأولمبياد باريس 2024، خططنا لذلك منذ بداية دورتنا الانتخابية، وكان هدف مجلس الإدارة هو كثرة المشاركات للمنتخبات الوطنية خارجياً والبطولات المصنفة، وبالفعل نجحت صفية في ذلك، ولايزال البطل أحمد المنصوري يحاول أيضاً».