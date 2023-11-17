الامارات | الأوغندي كويموي يتقدم نخبة العدائين في ماراثون «أدنوك أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس أبوظبي الرياضي و«أدنوك» عن مشاركة نخبة من أبرز العدائين العالميين في النسخة الخامسة المرتقبة من ماراثون «أدنوك أبوظبي 2023»، التي تقام منافساتها 16 ديسمبر المقبل، مع توقعات بمشاركة نحو 23 ألف عداء وعداءة في مختلف المسافات (الماراثون 42.195 كلم- نصف الماراثون - 10 كلم- 5 كلم- 2.5 كلم)، حيث تنطلق كل السباقات في مواقع مختلفة بالقرب من «مقر أدنوك» على شارع كورنيش أبوظبي، وتنتهي عند «مجمع أدنوك» قرب حديقة بينونة.

وتشهد الفعالية مشاركة العدّاء الأوغندي أندرو كويموي، الفائز في ماراثون ميلانو 2023 مع رقم قياسي شخصي بزمن 2:07:14، والعدّاء الكيني بارناباس كيبتوم، الذي حصد المرتبة الأولى في ماراثون هونغ كونغ عام 2019، وماراثون بوينس آيرس عام 2017، إلى جانب الكيني ليونارد بارسوتون الذي يخوض السباق بعد أن حقق أفضل أرقامه الشخصية في عام 2023 بزمن قدره 2:09:06.

وتستضيف سباقات السيدات العدّاءة الإثيوبية تيرونيش ديبابا، بطلة الألعاب الأولمبية لسباق 10 كلم، والفائزة في ماراثون شيكاغو عام 2017، وتنضم إليها مواطنتها هاوي فيسا التي نجحت في تحقيق رقم قياسي بزمن 2:23:38.

ويشارك أصحاب الهمم وكل المشاركين في الألعاب البارالمبية في السباق مجاناً.

كما تتيح الفعالية فرصة المشاركة أمام مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال التسجيل في كل مسافات الماراثون وماراثون التتابع و10 و5 و2.5 كلم.

• مسافات السباقات تشمل الماراثون (42.195 كلم)، ونصف الماراثون و10 و5 و2.5 كلم.