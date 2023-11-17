شكوك حول لحاق هالاند بمباراة مانشستر سيتي وليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - تتزايد الشكوك حول إمكانية لحاق المهاجم النرويجي ارلينج هالاند بمباراة مانشستر سيتي وليفربول المرتقبة في الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، خلال مواجهة منتخب النرويج، مع جرز فارو، مساء الخميس، والتى حسمها الأول، بثنائية نظيفة، خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وأوضحت طبيبة منتخب النرويجي حجم إصابة هالاند، قائلة "لقد كان الأمر مشابهًا لما حدث ضد بورنموث قبل أسبوع ونصف. لقد حصل عليه من قبل أيضًا".

وأضافت: "هالاند يعاني من التواء طفيف في كاحله، حيث يكون ضعيفًا بعض الشيء. إنه يؤلم كثيرًا على الفور، ثم يختفي بسرعة كبيرة".

وواصلت: "الآن سيتلقى بعض العلاج، ثم سيكون هناك راحة وبعد ذلك سنرى كيف سيكون صباح الغد، لقد تحدثنا بالفعل مع سيتي، لقد تحدث إيرلينج إلى كل من السيتي وكبير الأطباء ماريو بافوندي بالفعل".

ويستأنف الدوري الإنجليزي منافساته بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة من العيار الثقيل ستجمع مانشستر سيتي وليفربول يوم السبت، يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.