بركات: مشاركة فتوح مع المنتخب لا تحمل أي رسالة خارج المستطيل الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد بركات ، أن مشاركة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك أساسياً في لقاء جيبوتي مع المنتخب الوطني لا تحمل أي رسالة أخرى خارج حدود المستطيل الأخضر.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" فيتوريا صاحب القرار الوحيد في استدعاء أو استبعاد أي لاعب كما أنه يضع التشكيل لأسباب فنية".

وأشار إلى أن فيتوريا يركز على مجموعة محددة من اللاعبين الذين اعتادوا على طريقة عمله في الفترة التي يعمل بها مع المنتخب.

حقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا على نظيره جيبوتي بسداسية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في ثاني لقاءات دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.حازم إمام: كنت قلق من مواجهة جيبوتي.. وفيتوريا سيقوم بإجراء تبديلات في تشكيل مصر أمام سيراليون