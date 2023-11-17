محمد صلاح يطالب اتحاد الكرة بتسهيل إجراءات دخول الجماهير لمباريات المنتخب الوطني

ياسر رشاد - القاهرة - طالب محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، اتحاد الكرة باتخاذ إجراءات تسهل عملية عودة الجماهير إلى مباريات المنتخب الوطني.

أبدى محمد صلاح ، المدير الفني الأسبق للزمالك ، شعوره بالحزن بسبب غياب الجماهير عن مباريات المنتخب الوطني.

وأشار صلاح عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن أسعار تذاكر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم كانت جيدة خاصة أن أسعار التذاكر وصلت إلى 30 جنيه وهو سعر مناسب.

وأكد أنه يجب العمل على جذب الجماهير بشتى الطرق لمساندة المنتخب مرة أخرى موضحاً أن المنتخب بحاجة لدعم مشجعيه حتى لو المباريات في الوقت الحالي أسهل نسبياً.

وأتم قائلاً:" لو وصل الأمر إلى فتح المدرجات مجاناً للجماهير في مباريات المنتخب فعلينا أن نفعل ذلك".

حقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا على نظيره جيبوتي بسداسية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في ثاني لقاءات دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.حازم إمام: كنت قلق من مواجهة جيبوتي.. وفيتوريا سيقوم بإجراء تبديلات في تشكيل مصر أمام سيراليون