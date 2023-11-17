تعليق ناري من أحمد سليمان على استبعاد ثلاثي منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، من قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم والتي تستعد لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

أحمد سليمان: استبعاد طارق حامد وعاشور والشحات بسبب تمردهم على فيتوريا

وقال احمد سليمان في تصريحات تلفزيونية أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تساهل في قرارات تربوية سابقة على عدد من لاعبي منتخب مصر بسبب إساءة بعض اللاعبين لناديهم، لتعود له بعد 24 ساعة من المتاوجدين في قائمة المنتخب بسبب تساهله في القرارات.

تابع أحمد سليمان أن: الثلاثي "استهتر" بفيتوريا لأنه لم يستفيد بعقوبة نادي بعض اللاعبين، مما جعل اللاعبين يدركون انه لا يعاقب في بعض التصرفات، لينقلب الأمر عليه.

اختتم أحمد سليمان تصريحاته أن فيتوريا أخطأ في تصرفه مع بعض اللاعبين الذي قاموا بمشكلات داخل نادي الزمالك ووضعهم ضمن قائمة الفراعنة.