مشاهدة مباراة الأرجنتين وأوروجواي بث مباشر في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر الأرجنتين وأوروجواي، تنقل بوابة الخليج 365 الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي والتي ستقام فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

يدخل منتخب الأرجنتين مواجهة اليوم وفي رصيده 12 نقطة بصدارة ترتيب المجموعة، بينما يمتلك منتخب اوروجوراي 7 نقاط، يأتي بها في المركز الثالث، ويامل في الهوب من مطاردة البرازيل والاستحواذ على المركز الثاني بشكل مؤقت، وتقديم مفاجأة لمنتخبات التصفيات.

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يبدأ منتخب الأرجنتين مباراة أوروجواي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو.

في وسط الملعب: رودريجو دي بول - أليكسيس ماك اليستر - إنزو فرنانديز.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - نيكو جونزاليس.

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تشكيل منتخب أوروجواي المتوقع أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: سيرجيو روشيت

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - رونالد أرواخو - خوسيه ماريا خيمينيز - مارتن كاسيريس

الوسط: فيديريكو فالفيردي - مانويل أوجارتي - رودريجو بنتانكور

في الهجوم: داروين نونيز - لويس سواريز - كريستيان أوليفيرا

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موعد مشاهدة مباراة الأرجنتين وأوروجواي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأرجنتين وأوروجواي صبح غد الجمعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تذاع مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عبر شبكة SSC الرياضية السعودية، ويمكنك مشاهدة مباراة الأرجنتين وأوروجواي على قناة SSC HD.

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