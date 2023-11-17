شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الموعد الأخير لتجديد اشتراكات أعضاء المصرى قبل انعقاد الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يلتقي النادي المصري بنظيره إنبي في الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق ادريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد بداية الأسبوع المقبل.
وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.
وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.
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