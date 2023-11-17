ميار شريف تواجه اليوم السلوفينية بولونا هيركوج في الدور الثاني ببطولة كولينا للتنس

وكانت ميار شريف المصنفة رقم 59 عالميا والأولى على البطولة ، قد فازت نظيرتها الارجنتينية جوليا رييرا، المصنفة رقم 157 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4 بالدور الأول (32)، وذلك فى مباراة استغرقت ساعة ونصف.

وتقام البطولة بدولة تشيلي خلال الفترة من 12 حتى 19 من شهر نوفمبر الجاري.

وتشارك اللاعبة المصرية بمنافسات زوجي السيدات بالبطولة، حيث من المقرر أن تواجه رفقة الإيطالية سارا يررانى ثنائي من فرنسا بالدور الأول "ال16".

وتعود ميار شريف بمشاركتها بهذه البطولة إلى ملاعب التنس مجددا بعد غياب أكثر من شهر عن المشاركة في البطولات.