ميسي أساسيًا وسواريز بديلًا.. تشكيل قمة الأرجنتين وأوروجواي بتصفيات كأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد أوروجواي، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقبل.

وستنطلق مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي، في تمام الثانية صباح اليوم الجمعة، على ملعب لا بومبونيرا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في الجولة الخامسة من التصفيات.

وجاء تشكيل الأرجنتين ليضم كل من..

حراسة المرمي: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا – روميرو – أوتاميندي – تاليافيجو

وسط الملعب: ماك أليستر – دي باول – إنزو

وفي الهجوم: ميسي – ألفاريز – جونزاليز

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وعلى الجانب الآخر، جاء لويس سواريز على مقاعد بدلاء أوروجواي أمام الأرجنتين، ليأتي تشكيل المنتخب الرسمي كالآتي..

في حراسة المرمي: ألفاريز

الدفاع: أروخو – سيباستيان – أوليفيرا – نيكولاس

الوسط: يوجارتي – فالفيردي – أركوسا

الهجوم: ريبولو – ماكسيماليانو – نونيز

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة جدول ترتيب تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية، والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، برصيد 12 نقطة بعد 4 مباريات، فيما يأتي منتخب أوروجواي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.