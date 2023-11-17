فينيسيوس يقود تشكيل البرازيل الرسمي أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم

أعلن فرناندو دينيز المدير الفني لـ منتخب البرازيل، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد كولومبيا، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقبلة.

وجاء تشكيل البرازيل في مباراتهم أمام كولومبيا ليضم كل من..

حراسة المرمي: أليسون.

في الدفاع: ايمرسون – ماركينيوس – جابرييل – لودي.

وسط الملعب: أندريه – جيماريش.

في خط الهجوم: رافينها – رودريجو – فينيسيوس – مارتينيلي.

وعلى الجانب الآخر، يقود لويس دياز هجوم منتخب كولومبيا أمام منتخب السامبا في مباراتهم اليوم، وجاء التشكيل الرسمي ليضم كل من..

حراسة المرمي: كاميلو أندريس.

الدفاع: مينا – بونيلا – سانشيز – ميجيا.

الوسط: كاستانو – أوريبي – رودريجيز.

الهجوم: دياز – موري – كارساكال

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وستنطلق مباراة منتخب البرازيل ضد كولومبيا في تمام الثانية صباح اليوم الجمعة، والتي يستضيفها ملعب متروبوليتانو في كولومبيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في نسختها المقبلة 2026.

ويحتل منتخب كولومبيا المركز الخامس في ترتيب التصفيات برصيد 6 نقاط، فيما يأتي البرازيل بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط.