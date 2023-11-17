من سيستدعي فيتوريا لـ منتخب مصر بدلاً من الثلاثي المطرود؟

خرج الثلاثي إمام عاشور، حسين الشحات وطارق حامد، من قائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر، بفرمان من البرتغالي روي فيتوريا لأسباب تأديبية.

ورفض الثلاثي قرار عدم مشاركتهم في مباراة منتخب مصر الأخيرة ضد جيبوتي، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وأعلن إمام عاشور رفضه لقرار عدم مشاركته بعد المباراة مباشرة، بينما قام حسين الشحات وطارق حامد بمغادرة مران المنتخب بعد اللقاء، دون إذن البرتغالي.

بدائل الثلاثي المستبعد في قائمة منتخب مصر

وأصبح متاح أمام فيتوريا ضم لاعبين جدد إلى قائمة منتخب مصر، بعد قراره بخروج الثلاثي، وحينها يصبح الثلاثي الأقرب للاستدعاء لمعسكر نوفمبر هم: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا.

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وعلى الجانب الآخر، يأتي قرار البرتغالي روي فيتوريا، برفض استدعاء أي لاعب جديد إلى قائمة منتخب مصر، نظرًا لامتلاكه عدد من العناصر في قائمة الفراعنة الحالية، والتي يمكنها تعويض غياب الثلاثي في مباراتهم ضد سيراليون في الجولة الثانية.

ويمتلك منتخب مصر في صفوفه في وسط الملعب، عدة بدائل قوية، ويمكنها قيادة الفراعنة مثل أحمد سيد زيزو، محمود حمادة بالإضافة إلى حمدي فتحي ومحمد النني ومحمود حمادة.