لماذا استبعد فيتوريا ثلاثي منتخب مصر.. عضو اتحاد الكرة يكشف الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة وكبيرة على جيبوتي، بفضل الروح والجدية والانسجام بين اللاعبين.

وأكد الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، المذاع عبر قناة etc، مساء الخميس، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أدار اللقاء بشكل جيد، متمنيا تحقيق نتائج إيجابية قوية في المباريات القادمة.

واضاف أن بعثة المنتخب ستغادر في الواحدة والنصف ظهرًا إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات يوم الأحد القادم.

وعن استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وامام عاشور، أوضح أن فيتوريا له الحق في استبعاد او استدعاء اي لاعب وهو صاحب القرار في مشاركه اي لاعب او الجلوس على دكة البدلاء.

وأشار، إلى أن هناك رغبة لدى الجميع من أجل الظهور بمستوى مشرف خلال أمم إفريقيا القادمة والتتويج باللقب القاري، وتعويض الخسارة للبطولة السابقة بعد خسارة النهائي.

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