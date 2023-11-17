جهاد جريشة: منتخب مصر سجل أهدافاً غير صحيحة في جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، عن رأيه في بعض القرارات التحكيمية خلال مباراة مصر وجيبوتي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 6\0

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc، اليوم الخميس، أن الهدفين الأول والثاني لمنتخب مصر عن طريق محمد صلاح، أهدافا غير صحيحة.

وأوضح أن الهدف الأول جاء نتيجة لتسلل مصطفى محمد، وركلة الجزاء الغير صحيحة التي تم احتسابهما لصالح الفراعنة، مضيفا ان الجنوب افريقي ألفريد شافاني غير مصنف، والتعيين يكون من الاتحاد الإفريقي، الذي وجد أن المباراة سهلة لذلك تم اسنادها للحكم شافاني.

وأشار الى أنه كان يجب على الحكم اشهار البطاقة الصفراء لعمر كمال عبد الواحد، بسبب التمثيل وادعاء السقوط وخداع الحكم للحصول على ركلة جزاء

وشدد على أن الأخطاء التحكيمية في مباراة كبيرة ستكون مؤثرة، وأتمنى تدارك تلك الأمور من جانب لجنة الحكام بالكاف الفترة القادمة.

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