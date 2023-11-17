ضياء السيد: محمد صلاح أصبح يتلذذ بتحطيم الأرقام القياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أسباب تفوق منتخب مصر على نظيره منتخب جيبوتي، وأيسر وراء تسجيل 6 أهداف في تلك المباراة.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، المذاع عبر قناة etc، مساء الخميس، أن جيبوتي ليس بالمنتخب القوي واللاعبين كان لديهم رغبه في تحقيق الفوز، وأخذوا الأمور بجدية.

وأضاف أن محمد صلاح أصبح يتلذذ بتحطيم الأرقام القياسية وهو دائمًا يسعى لها، مشيرا إلى أن أي لاعب سوف يشارك في اللقاء المقبل سيقدم أداء جيد.

وأشار الى أن حسم فيتوريا الفوز على جيبوتي منحه اريحية في إجراء العديد من التبديلات خلال أحداث المباراة.

وأوضح أن مشاركة مروان عطية في وسط الملعب بشكل أساسي ستزيده فنيًا ويحصل على جرعة كبيرة من الثقة، لا فتا الى أن لمدرب سيراعي البُعد النفسي في أمم إفريقيا لأنه سيكون هناك تجمع.

وأتم: "من الوارد مشاركة علي جبر في المباراة المقبلة أساسيا مع عبدالمنعم، وأتمنى الفوز في المباراة المقبلة أمام سيراليون.

أقرأ أيضا..

هل قرر الأهلي الاستغناء عن علي معلول؟.. شوبير يكشف مفاجأة

نجم الزمالك يفتح الذكريات: كهربا خسرنا من الأهلي بهذه الطريقة.. وحسام غالي حببني في الكرة

مدرب أبو سليم يكشف حقيقة طلب الزمالك نقل مباراة الإياب في القاهرة