مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم عددا كبيرا من المباريات الهامة والقوية، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

وتستمر منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أكثر من قارة، بالإضافة إلى مباريات تصفيات يورو 2024.

وتقام اليوم الجمعة مباريات هامة، أبرزها مواجهة ليبيا أمام إسواتيني، وغانا ضد مدغشقر ، بينما يلعب منتخب تونس أمام ساوتومي وبرينسيب.

وتقام حاليا تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، تقام أكثر من مباراة هامة في الجولة الخامسة، حيث يواجهة منتخب الأرجنتين مباراة نارية ضد أوروجواي، ويحل منتخب البرازيل ضيفًا على كولومبيا، في تمام الساعة الثانية فجرا بعد منتصف ليل يوم الجمعة.



وتستانف اليوم مباريات تصفيات يورو 2024، أبرزها مباراة التي تجمع منتخبي إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية.



وتشهد الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، 3 مباريات هامة، تجمع منتخب السنغال ضد اليابان، فيما ستلعب الأرجنتين أما بولندا، ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الإنجليزي.

واليكم جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

غانا - مدغشقر 5:00 مساء - SSC HD.

الكاميرون -موريشيوس 8:00 مساء - SSC HD.

تونس - ساوتومي 8:00 مساء - SSC HD.

تصفيات يورو 2024

إيطاليا × مقدونيا الشمالية 9:45 مساء- beIN Sports HD 1 .

إنجلترا × مالطا 9:45 مساء - beIN Sports HD 2.



مباريات كأس العالم تحت 17 عاما

السنغال - اليابان 11 ظهرا beIN SPORTS HD.

الأرجنتين - بولندا 11 ظهرا beIN SPORTS HD

البرازيل - إنجلترا 2 عصرا beIN SPORTS HD.

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