شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يستقيل من رئاسة قطاعات ناشئى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إسماعيل يوسف باستقالته من رئاسة قطاعات ناشئين نادي الزمالك، حيث أعلن "تيجانا" التقدم باستقالته لحسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء. وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه على "إكس" تويتر سابقا: "اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي الكابتن حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيس قطاعات الناشئين بالنادي، متمينا كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

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