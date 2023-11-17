شكرا لقرائتكم خبر عن العشري يجهز بدلاء الاتحاد السكندرى فى الوديات خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري على تجهيز اللاعبين البدلاء خلال المباريات الودية التي يخوضها خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي جيبوتي وسيراليون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويرغب العشري في استغلال فترة التوقف الحالية لتجهيز كل اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات مثل سيف تقا وأحمد ياسين وعدد من اللاعبين الشباب، من أجل تجهيز كل اللاعبين تحسبا للاستعانة بهم في المباريات الرسمية، عقب انتهاء فترة توقف الدوري الحالية.

في شأن مغاير، كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن العروض المقدمة بشأن الأنجولي كريستوفر مابولولو مهاجم زعيم الثغر ، مشيرا إلى أنه لا يوجد عروضا من أندية مصرية في الوقت الحالي بشأن التعاقد مع اللاعب.

أكد مصيلحي خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ناديه تلقى عروضا سعودية وقطرية خلال الفترة الماضية بشأن التعاقد مع مابولولو، رافضا الإفصاح عن هوية الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

وعن مستقبل استمرار مابولولو مع الاتحاد السكندري، أوضح مصيلحي، أن مجلس إدارة النادي لم يتخذ قرارا حتى الآن، ولا يزال الموضوع محل دراسة، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير بقاء اللاعب في قلعة الشاطبي خلال الأيام المقبلة.