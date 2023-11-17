شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يواجه الزمالك فى ربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم ،الجمعة، فريق سلة الاهلى رجال مع نظيره الزمالك فى إطار اياب ربع نهائي دورى السلة المرتبط ،بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.

وتقام مباراة الاهلى مع الزمالك فى تمام السابعة مساء على مستوى مباراة الرجال،بينما تقام مباراة المرتبط فى الثانية من ظهر اليوم، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الاهلى بنتيجة. 56 /77 وصعد الاهلى لربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور الـ 16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.

وتوج الاهلى ببطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين الشهر الماضى بالمنامة فى البحرين

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