شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطير لليبيريا اليوم لمواجهة سيراليون بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير منتخب مصر الأول لليبيريا اليوم الجمعة بطائرة خاصة، لمواجهة سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم، والمقرر لها بعد غدا الأحد، والتي تقام في ليبيريا لحرمان سيراليون من خوض مبارياتها على ملاعبها الغير مطابقة لمواصفات الاتحاد الأفريقي.

والتقى المنتخب الوطني أمس الخميس جيبوتي في ضربة البداية للفراعنة، والتي يبحث فيها فيتوريا المدير الفني عن تحقيق أفضل انطلاقة للمنتخب من الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، قبل استئنافها في يونيو من العام المقبل بخوض الجولتين الثالثة والرابعة.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي، محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد، ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال المقبل، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.