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مواجهات قوية فى خامس جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار خامس جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى. 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية . 

 

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، دلفى مع أصحاب الجياد والواى مع الاتحاد السكندرى و وادى دجلة مع الصيد و الشمس مع الأهلى ، بينما تشهد المجموعة الثانية مباريات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع هليوبوليس و الطيران مع سبورتنج و الزهور مع المقاولون العرب و سموحة مع الزمالك .

 

ونجح النادي الأهلي في الانقضاض على صدارة مجموعته، بينما حافظ الزمالك على المركز الأول في المجموعة الثانية.

 

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالتالي:

 

ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.

 

وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

 

أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.

 

واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.

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