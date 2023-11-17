شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، دلفى مع أصحاب الجياد والواى مع الاتحاد السكندرى و وادى دجلة مع الصيد و الشمس مع الأهلى ، بينما تشهد المجموعة الثانية مباريات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع هليوبوليس و الطيران مع سبورتنج و الزهور مع المقاولون العرب و سموحة مع الزمالك .
ونجح النادي الأهلي في الانقضاض على صدارة مجموعته، بينما حافظ الزمالك على المركز الأول في المجموعة الثانية.
وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالتالي:
ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.
وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.
أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.
واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز