شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يدرس الدفع بـ سامسون أساسيا فى مباراة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المديرالفني، الدفع بالبنينى سامسون أكينيولا في مباراة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،خاصة في ظل غياب سيف الجزيرى عن اللقاء بسبب تعرضه للإصابة.

وتتوفر قناعة كبيرة لدى معتمد جمال في تواجد سامسون في التشكيل الأساسى للزمالك في مباراة أبو سليم المقبلة،بعد تألق الأخير بشكل لافت للنظر بداية من مباراة بيراميدز ومساهمته في صعود الفريق إلى نهائي كأس مصرفضلاً عن تسجيله ثنائية في المباراة الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضى أمام توخ عنخ أمون.

ويراهن معتمد جمال على استمرار تألق سامسون في مباراة أبو سليم الليبى بعد منحه الفرصة كاملة،والتي لم يستطيع الحصول عليها خلال الفترة الماضية وظل حبيساً لدكة البدلاء،قبل أن يعود من بعيد ويخطف الأنظار في مباراة بيراميدز بالكأس.

ويستأنف فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الجمعة فى إطار الاستعداد للمباراة الودية المقرر لها الأحد المقبل أمام الهلال الليبى، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم الخميس بناء على تعليمات المدير الفنى.

ويعقد معتمد جمال اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل مران الغد لشرح خطة الاستعداد لمباراة أبو سليم الليبى، فيما سيشرح للاعبين بعض الجمل الفنية التى سيعتمد عليها الفريق لحسم نقاط المباراة فى افتتاح مشوار الفريق بالكونفيدرالية.