شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية معلول والسولية ومتولى للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله جاهزية ثلاثي الفريق ، علي معلول ومحمود متولي وعمرو السولية للمشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع عودة الفريق للتدريبات بعدما تعافى الثلاثي من الإصابات التي تعرض لها الفترة الماضية .

ومن المقرر أن يُشارك معلول والسولية ومتولي في التدريبات الأسبوع المقبل ليكون الثلاثي مؤهلاً فنياً وبدنياً للمشاركة في المباريات المقبلة حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويعود الأهلي للتدريبات الجماعية مساء الأحد المقبل بعد راحة أسبوعاً حصل عليها الفريق عقب مباراة الجونة التي أقيمت مساء السبت الماضي بالغردقة في الدوري والتي إنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويعود فريق الأهلي لخوض مبارياته على استاد السلام، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إصلاح أرضية استاد القاهرة، بسبب أعمال الصيانة التي ستتم في أرضية الملعب، عقب مباراة المنتخب أمام جيبوتي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويستضيف استاد السلام من مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري، في ظل غلق استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي على استاد القاهرة منذ الموسم الماضي، ولكن وجود صيانة في أرضية ملعب استاد القاهرة، دفعه لاختيار استاد السلام لاستضافة مبارياته بشكل مؤقت لحين انتهاء استاد القاهرة من أعمال الصيانة.