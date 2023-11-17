الإسماعيلى يواجه مودرن فيوتشر اليوم فى ثالث ودياته استعدادا لبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى مساء اليوم الجمعة، فريق مودرن فيوتشر فى ثالث مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة فى مسابقة دورى Nile.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، لاستكمال مبارياته الودية أمام فيوتشر اليوم، قبل مواجهة فريق طلائع الجيش يوم 19 نوفمبر الجارى، ويختتم مبارياته بمواجهة المقاولون العرب فى 22 نوفمبر.

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة.

ومن جانب آخر، اطمأن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى، على اللاعبين العائدين من الإصابات بعد مشاركتهم فى المباريات الودية التى خاضها الدراويش استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وشارك المدافع عبدالله محمد فى جزء من مباراة ساحة دمياط بعد التعافى من قطع الرباط الصليبى، كما شارك محمد بيومى فى جزء من مباراة المروج الليبى، ليؤكد جاهزيته، كما يشارك أحمد عادل عبد المنعم بشكل قوى فى التدريبات الجماعية ومن المقرر أن يدفع به إيهاب جلال فى مباريات فيوتشر وطلائع الجيش والمقاولون العرب الودية للاطمئنان عليه.