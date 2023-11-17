شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يمنح الثقة لحارس الزمالك الشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك جلسات مستمرة مع الحارس الشاب عبد الرحمن نفاد لمنحه الثقة كاملة،خاصة أنه أصبح الحارس الثانى بعد محمد عواد أثر إيقاف محمد صبحى بقرار تربوى من مسئولي القلعة البيضاء.

ويتشاورعبد المنصف مع معتمد جمال في استمرار منح الفرصة للحارس عبد الرحمن نفاد خلال ودية الهلال الليبى المقرر لها يوم الأحد المقبل بعدما بدأ المباراة الأولى أساسياً أمام توت عنخ أمون،لاكتساب الثقة وحساسية المباريات، وحتى يكون نواة في مركز حراسة مرمى القلعة البيضاء في المستقبل.

ويستأنف فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الجمعة فى إطار الاستعداد للمباراة الودية المقرر لها الأحد المقبل أمام الهلال الليبى، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم الخميس بناء على تعليمات المدير الفنى.

ويعقد معتمد جمال اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل مران الغد لشرح خطة الاستعداد لمباراة أبو سليم الليبى، فيما سيشرح للاعبين بعض الجمل الفنية التى سيعتمد عليها الفريق لحسم نقاط المباراة فى افتتاح مشوار الفريق بالكونفيدرالية.